Ibaneis é internado para tratar de sinusite e infecção no ouvido

O governador Ibaneis Rocha (MDB) foi internado na noite desta segunda-feira (25/11) em um hospital particular de Brasília devido a uma gripe forte que evoluiu para sinusite e infecção no ouvido.

De acordo com o próprio governador, ele optou por se internar para agilizar o tratamento. “Peguei uma gripe forte que evoluiu para uma sinusite e uma infecção no ouvido esquerdo. Preferi vir ao hospital para agilizar o tratamento. Devo ter alta hoje à tarde ou amanhã cedo”, disse, ao Correio.

Ibaneis afirmou que a internação não ocorreu às pressas, como algumas informações indicavam. “Eu escolhi fazer o tratamento aqui pela disponibilidade de exames e médicos. Continuo trabalhando; inclusive, neste momento estou aqui com minha chefe de gabinete. Amanhã estarei de volta à ativa”, completou.

O governador, que esteve de férias recentemente em Roma, destacou que o clima frio da capital italiana pode ter contribuído para seu quadro de saúde. “Fiz duas viagens internacionais, e em Roma o clima estava muito frio”, comentou.

Apesar da internação, Ibaneis segue despachando como governador, uma vez que a vice-governadora, Celina Leão (PP), está em viagem à China para conhecer modelos de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) com custo reduzido.

Check-up

Ibaneis passou por um check-up ao retornar das férias, na última semana, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após exames indicarem uma calcificação na cabeça do fêmur. Em agenda recente para a inauguração do viaduto do Jardim Botânico, ele compareceu ao evento utilizando muletas.

Nas últimas semanas, Ibaneis se queixou de dores e explicou que o uso de muletas é uma forma de aliviar a pressão sobre o fêmur e a bacia.