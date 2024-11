Morte de criança esmagada por pedra será investigada

Sob clima de profunda tristeza, familiares e amigos se despediram de Guilherme Pires dos Santos Silva, 9 anos, na tarde de ontem. O velório, realizado na Capela 3 do Cemitério de Sobradinho, reuniu mais de 350 pessoas, todas emocionadas e marcadas pela tragédia que vitimou o menino. Enquanto a dor da perda é evidente, a Polícia Civil (PCDF) tenta esclarecer as causas do acidente, ocorrido na DF-150, região da Fercal.

O delegado responsável pelo caso, Achilles Benedito, informou que o motorista do caminhão, que ficou ferido, será ouvido nos próximos dias, mas antecipou detalhes aos policiais. "Ele foi entrevistado informalmente enquanto era atendido no hospital e relatou que durante a condução do caminhão, não conseguiu freá-lo e, em uma curva, o veículo tombou", disse.

O caminhão passou por perícia, e a Coopercan, empresa responsável pelo veículo, que estava a serviço da Novacap, foi questionada sobre a manutenção do veículo e sobre a forma como a carga era transportada. Segundo Benedito, ainda é cedo para apontar culpados, mas o motorista pode ser responsabilizado, a depender do resultado da investigação.

"Caso seja demonstrado que alguma conduta dele contribuiu para o acidente e para os resultados dele decorrentes, ele poderá responder, em princípio, pelos crimes de homicídio culposo na condução de veículo automotor (dois a quatro anos de detenção) e de lesão corporal na condução de veículo automotor (seis meses a dois anos de detenção)", explicou o adjunto da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

Guilherme Pires dos Santos Silva, de 9 anos, estava na frente da casa da tia, acompanhado do primo de 2 anos, quando o acidente aconteceu, na manhã desta terça-feira. O caminhão caçamba, carregado com areia e rochas grandes, perdeu o freio e tombou em uma curva, e as pedras rolaram em direção às crianças. O menino conseguiu empurrar o carrinho onde estava o bebê, que foi atingido de raspão e levado ao Hospital Regional de Sobradinho. Segundo informações médicas, o bebê passa bem.

O motorista do caminhão, de 36 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) em estado grave. Ele também foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho.

Dor e homenagens

Enquanto a apuração da polícia avança, a família do menino, desolada, se despedia. Durante a cerimônia, a mãe de Guilherme, Eliene Perez, chorava e gritava pela dor da perda. Sobre o caixão do filho, ela deu o último adeus, enquanto apertava com as mãos as flores brancas deixadas por amigos e parentes. "Meu filho era um anjinho. Por que Deus fez isso comigo? Eu te amo. Eu vou te amar para sempre. Não quero ir embora. Deixa eu cuidar dele", murmurava entre lágrimas.

27/11/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Enterro do garoto Guilherme Pires - Vitima das Pedras que cairma caminhão na Fercal. Cemiterio de Sobradinho. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O tio, Josian Pereira, demonstrou tristeza, mas revolta ao falar do caso, que para ele era uma tragédia evitável. "Não é de hoje que cobramos o governo. Os caminhões passam aqui de qualquer jeito. Se alguém perde o freio, não tem para onde jogar o carro. Assim como foi meu sobrinho, poderia ter sido outra criança. Isso não pode ficar assim", cobrou.

Além da família, o professor de futebol de Guilherme, Elicarlos Moreira, 46 anos, destacou o talento do menino. "Guilherme ficou conosco por dois anos. Era um jogador excepcional e uma criança de alegria contagiante. Vivia intensamente. Para nós é como se tivéssemos perdido um filho; e nossos meninos, um irmão", disse emocionado o coordenador da escolinha de futebol Núcleo Base de Futebol G10.

O professor de futebol Elicarlos Moreira, 46, destacou o talento do menino (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Posicionamento

Em nota, a Novacap lamentou a tragédia e afirmou que o caminhão pertencia à Coopercan, empresa terceirizada que presta serviços à Administração Regional da Fercal. Segundo a estatal, a Coopercan está em contato com os familiares de Guilherme e oferecendo assistência. "A companhia lamenta o incidente e expressa suas sinceras condolências à família", declarou a Novacap. A empresa também aguarda os resultados da perícia para adotar eventuais medidas.





Comunidade cobra segurança nas vias

A tragédia que tirou a vida de Guilherme Pires dos Santos Silva deixou um clima de tristeza e revolta na região da Fercal. O acidente chocou moradores, que agora cobram respostas e mais segurança nas vias. "Todo mundo está destruído. É difícil ver uma criança tão nova morrer assim. Ouvi tudo na hora. Em questão de segundo eu estava no local e o vi caído. Não sabia o que fazer. Ele era tão alegre. Tinha o sonho de ser jogador de futebol. Perder ele desse jeito é um sofrimento que não consigo descrever", lamentou o tio de Guilherme, Josian Pereira, emocionado ao relembrar o sobrinho.

Comerciantes e moradores da região também estão abalados. Jacira Alves, 41, dona de uma mercearia próxima ao local do acidente, conta que a curva onde o caminhão tombou já era motivo de preocupação. "Sempre falamos que essa curva é perigosa, mas nada foi feito. Até falava aos meus filhos para não ficar na rua. Agora, uma família perdeu um menino tão querido por causa disso. É revoltante", afirmou.

Além da dor, a comunidade tem demonstrado solidariedade à família. Muitos foram até a casa de Guilherme para oferecer apoio. "O clima está horrível aqui. Ontem (terça-feira) eu estava em casa, quando ouvi gritos e saí para ver o que era. Não sabia que era o Guilherme. Ele era um menino tão alegre. Os pais estão arrasados", disse Raiara Moraes, amiga próxima da família. Em luto, a Escola Classe Rua do Mato, onde a vítima estudava, não teve aulas.

Pedra atingiu casa e carro

"A mureta segurou o caminhão, mas a pedra veio com tudo para cá. Eu estava no quarto. Se o portão estivesse aberto e o carro não estivesse na frente, eu não estaria aqui, com certeza. Nasci de novo. A casa tremeu toda. Parecia que um avião estava caindo em cima dela. Coisa de filme."

O relato é de Kelsi do Carmo, dono da casa e do veículo destruídos no acidente da Fercal que matou Guilherme Pires dos Santos Silva, de 9 anos, e deixou ferido o primo dele, de 2. Uma das pedras desprendidas do caminhão que tombou atingiu em cheio o portão da casa dele, destruindo-o completamente. O veículo estacionado na garagem também não escapou e teve o porta-malas esmagado pela força do impacto.

O proprietário da casa, ainda em choque com a situação, lamentou também a falta de contato por parte do poder público. "Até agora, ninguém veio aqui para se responsabilizar pelos danos. A gente fica sem saber o que fazer. Esse problema não é de hoje, mas ninguém toma providência", desabafou.

Memória

Em 18 de junho de 2022, um homem de 35 anos morreu após ser atingido por uma pedra, dentro de um carro, vítima de acidente de trabalho na fábrica de cimento da Fercal, em Sobradinho II. O homem estava no veículo como passageiro, quando o objeto atravessou o teto.

O homem, identificado como E.R.S., um auxiliar de mineração, teve traumatismo cranioencefálico grave e morreu no local. O carro foi atingido por uma pedra proveniente de uma detonação na pedreira. O condutor do veículo não sofreu nenhuma lesão.