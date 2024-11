Homem é filmado quebrando equipamentos de som de bar

Um homem foi flagrado por testemunhas destruindo equipamentos de som utilizados por uma banda estrangeira que havia se apresentado no bar Galpão 17. O caso ocorreu na sexta-feira (24/11).



O estabelecimento fica no setor SMAS, Área Especial G. De acordo com relatos de populares que presenciaram o incidente, o homem teria tido um “surto” enquanto a equipe técnica desmontava os equipamentos de som, começando a quebrar os aparelhos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, e as partes envolvidas foram conduzidas à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde chegaram a um acordo.

Os equipamentos danificados pertencem à empresa Marc Systems, contratada por uma produtora de eventos para fornecer som, iluminação e estrutura de palco para o show realizado naquela noite.

Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, o Galpão 17 declarou que o incidente envolveu exclusivamente dois prestadores de serviço, sem qualquer participação, incentivo ou responsabilidade direta do estabelecimento. “É importante destacar que o prestador de serviço envolvido já foi afastado de suas funções, e a empresa está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”, informou o bar.

O comunicado reforça que as relações contratuais do Galpão 17 com seus prestadores de serviço são independentes e pautadas pela ética, profissionalismo e bom relacionamento. “O incidente será tratado de maneira responsável e, se necessário, medidas cabíveis serão tomadas para garantir, como sempre, a qualidade de nossa operação”, conclui a nota.

Veja vídeo: