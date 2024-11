Tenda desaba e deixa duas pessoas feridas em evento religioso na Asa Norte

Duas pessoas ficaram feridas após uma tenda que seria utilizada para um evento religioso desabar no pátio de uma igreja católica ao lado do CEUB, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), na noite desta quarta-feira (27/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado ao local e mobilizou duas viaturas para atender o caso.

Uma das vítimas, foi a senhora C. B. A., de 74 anos, que acabou sofrendo um corte na testa. Ela foi socorrida pelos bombeiros e conduzida consciente e orientada para o Hospital Santa Lúcia Sul. A segunda pessoa, que não quis divulgar informações sobre sua identidade, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o estado de saúde e o hospital de destino não foram informados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao desabamento da estrutura no templo religioso. O incidente será investigado.