Gilmar Mendes vai receber título de Cidadão Honorário de Brasília

Gilmar Mendes foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em maio de 2002. - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes receberá o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia de entrega da honraria será na segunda-feira (2/12), às 10h, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Segundo o deputado distrital Ricardo Vale (PT), vice-presidente da CLDF, "este reconhecimento destaca a contribuição do ministro Gilmar Mendes ao país e à capital federal, reforçando seu compromisso com a justiça e o desenvolvimento do Brasil".

O evento contará com a presença do presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), e de autoridades dos diversos poderes, em nível federal e distrital.



Gilmar Mendes nasceu na cidade de Diamantino, em Mato Grosso, em 30 de dezembro de 1955. Ele formou-se em direito pela Universidade de Brasília (UnB), em 1978. Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em maio de 2002.

Leia também: Drag queen recebe título inédito de cidadã honorária de Brasília

O ministro é autor de inúmeros artigos na área de direito constitucional, especialmente em temas sobre controle de constitucionalidade, direitos fundamentais, teoria da legislação, interpretação constitucional, direito administrativo, reforma constitucional e reforma do judiciário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Gilmar também foi professor de direito constitucional de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da UnB, e atuou como orientador de monografia de graduação, mestrado e doutorado na mesma instituição.