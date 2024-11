Apartamento com duas crianças pega fogo em Ceilândia e assusta moradores

Um incêndio dentro de um apartamento, próximo ao Shopping Popular, em Ceilândia, assustou os moradores da região. O incidente aconteceu após duas crianças colocarem fogo em uma cama box, no primeiro andar de um prédio residencial na QNM 17, bloco C, na noite desta quarta-feira (27/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e empenhou quatro viaturas para atender o chamado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

De acordo com informações dos vizinhos, duas crianças estavam sozinhas e brincavam com fogo dentro do apartamento. Os pequenos, supostamente, brincavam no quarto e atingiram o colchão. Os moradores notaram a presença de fumaça e foram em direção ao local. Eles conseguiram retirá-las da área e acionaram os bombeiros.

Leia também: Morte de criança esmagada por pedra será investigada

As equipes se depararam com fumaça densa e chamas de médias proporções, saindo de uma das janelas do imóvel. Os bombeiros montaram linhas de mangueiras e controlaram o incêndio, impedindo que ele se espalhasse para outros cômodos ou apartamentos do residencial. O incêndio ficou restrito a um cômodo, onde uma cama box e algumas roupas foram danificadas. Apesar do susto, não houve vítimas.

Não há informações sobre os responsáveis dos menores e proprietários do apartamento, até a última atualização desta reportagem.