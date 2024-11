Trabalhador fica preso em cesto a 12 metros de altura no DF

Um trabalhador ficou preso dentro do cesto aéreo de um caminhão munck, a cerca de 12 metros de altura. O incidente ocorreu na quadra 305, conjunto 01, na saída de São Sebastião, sentido Jardim Botânico, na noite desta quarta-feira (27/11). O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que mobilizou três viaturas para atender o chamado.

Após chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram A. P. A, de 46 anos, que fazia a manutenção de uma câmera de monitoramento, fixada no topo de um poste de concreto. Segundo o trabalhador, durante a instalação o equipamento de içamento do cesto começou a falhar, impedindo que ele descesse.

Para realizar o resgate, os bombeiros utilizaram as técnicas e equipamentos adequados com objetivo de garantir a descida segura da vítima que, em seguida, foi atendida por socorristas. Após ser avaliado, foi constatado que ele não apresentava ferimentos, não sendo necessário seu deslocamento para o hospital. A área foi entregue aos cuidados dos funcionários da empresa responsável pela manutenção.