MORTE

Corpo é encontrado na orla do Lago Paranoá nesta quarta-feira (27/11) Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima aparentava ter aproximadamente 45 anos, não possuía documentos e apresentava sinais evidentes de óbito. Corpo estava boiando às margens de um condomínio residencial