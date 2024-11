GDF vai recorrer da sentença que manda por Condomínio RK abaixo

De acordo com o Ministério Público do DF, condomínio está na área da APA do Rio São Bartolomeu - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A determinação da Justiça do Distrito Federal para demolição do Condomínio Rural Residencial RK, em Sobradinho, onde moram 10 mil pessoas, mobiliza o governo do DF, a Câmara Legislativa (CLDF) e os moradores. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) informou ontem que o GDF vai recorrer de "todos os termos da sentença". A ação contra o condomínio e o DF, que resultou na ordem para colocar as construções abaixo, foi ajuizada pelo Ministério Público do DF e dos Territórios (MPDFT). A Justiça entendeu que o parcelamento do solo no local não foi precedido de estudos de impacto ambiental nem de qualquer licença administrativa.

De acordo com o condomínio, "há procedimento de regularização em curso", "o condomínio foi implementado em área particular" e "é juridicamente possível regularizar aglomerado urbano em área de proteção ambiental".

O subsíndico do RK, Licurgo Botelho alega que a determinação foi baseada em uma perícia realizada há 19 anos. "Essa perícia não retrata a realidade atual do RK. Desconsideraram tudo que fizemos desde aquela época para minimizar os danos ambientais. Houve obras de drenagem; nós construímos duas bacias de contenção, com aprovação e licenças emitidas; plantamos mais de mil árvores do cerrado, com orientação do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e, hoje, não há danos ambientais no condomínio", afirma.

Subsíndico, Licurgo Botelho declarou que não há danos ambientais causados pelo RK (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Medo

O aposentado Osvaldo Barsanuf, 57 anos, vive no local há 22 anos. Ele admite que, quando comprou o imóvel, tinha conhecimento de que o processo de regularização tramitava. "A gente sabia da ilegalidade, mas essa situação ocorria em diversos condomínios. Havia promessa de regularização da documentação, então compramos de boa-fé", diz.

Osvaldo Barsanuf vive no RK há 20 anos e, ao lado da esposa Ana Cléa Alves e da filha Agatha Vallentina, disse que ficou assustado com a sentença (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Há 20 anos no RK, a pensionista Ana Maria de Deus, 59, conta que os moradores ficaram apavorados com a sentença. "Vivemos tranquilos por décadas e, agora, somos pegos de surpresa com essa notícia. Está todo mundo questionando", relata.

Ana Maria de Deus e seu pai, Braz Luiz de Deus, estão preocupados com a decisão (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A corretora de imóveis Andréia Neri, 42, sentiu-se prejudicada como residente e como profissional. Ela é dona de uma imobiliária no comércio do condomínio, que também deve ser demolida, conforme a sentença. Desde o anúncio da Justiça, a empresária viu a insegurança afastar clientes que pretendiam fechar negócio. "Todo mundo está muito preocupado", reclama.

A corretora Andreia Neri viu-se afetada como moradora e proprietária de uma imobiliária localizada na área que faz parte do condomínio (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Indignação

Deputados distritais criticaram a sentença. O vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale (PT), que mora há mais de 13 anos no RK, recebeu a notícia com indignação. "A moradia é um direito social garantido pela Constituição da República e não pode ser tratada da forma como aparece na sentença", enfatizou. "Depois de tantos anos, não é justa uma decisão que, simplesmente, manda passar o trator sobre nossas casas, como se não existíssemos", lamentou o distrital. "É inaceitável que decisões como essa prevaleçam fazendo sofrer milhares de famílias", ressaltou o presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB).

Chico Vigilante (PT) fortaleceu a defesa. "Como um condomínio constituído há 30 anos não foi derrubado antes? Os lotes foram vendidos e construídos com conveniência de todos e, agora, um juiz dá uma decisão para derrubar sob pena de multa de 200 milhões?", questionou. Para João Cardoso (Avante), o RK segue rigorosamente as determinações de órgãos ambientais.

Meio ambiente

Raimundo Barbosa, mestre em planejamento e gestão ambiental e especialista em avaliação de risco ambiental, alerta que o RK tem edificações em áreas frágeis, representado por encostas, topo de morro, margens de rios e sobre nascentes. "A construção de bacias de contenção e a execução de drenagem pluvial não revertem os danos causados ao meio ambiente. A edificação fez com que grande parte das nascentes secassem e diminuísse o volume da água do pequeno córrego existente no local", analisa. Segundo ele, a drenagem pluvial causou impacto na encosta do morro localizado nos fundos do condomínio, em frente à BR-020, onde houve a erradicação da cobertura vegetal. "A verdade é que essas ações (do condomínio) mitigam parte do dano ambiental, mas não os revertem", alerta o ambientalista.

O professor de urbanismo e planejamento urbano na Universidade de Brasília (UnB) Benny Schvarsberg avaliou a decisão como positiva, do ponto de vista da legislação, porém, atrasada. "Deveria ter sido tomada há muito tempo, quando a ocupação não estava consolidada. A negligência e a omissão do Poder Público permitiu o grau de consolidação atual. Em grande medida, por se tratar de uma ocupação de média e alta renda. Se fosse uma população de baixa renda, provavelmente teria sido inibida a ocupação e destruídos os imóveis", critica.

Sentença

Ainda cabe recurso da sentença, que foi emitida em 17 de novembro pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Também foi determinado o pagamento de uma multa de R$ 200 milhões (valor da multa original de R$ 22 milhões, prevista em 2005, com acréscimo de juros e correção).

Na contestação, o DF informou que "empreendeu todos os esforços no combate à implementação do parcelamento clandestino, mas perdeu essa guerra" e que "concorda com a pretensão de responsabilização pelos implementadores da ocupação, mas não pode ser responsabilizado pelos fatos".

A determinação diz respeito a uma ação civil pública (ACP). O MPDFT questionou "o parcelamento ilegal do solo para fins de edificação urbana dentro da Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu". Segundo o órgão, o RK está em local pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e não poderia jamais apresentar o título de propriedade do imóvel. Atualmente, a região abriga 2.040 unidades residenciais, 41 comerciais e 140 apartamentos.