Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo na BR-070

Na noite dessa quinta-feira (28/11), uma equipe das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem, 30 anos, por posse ilegal de arma de fogo, durante patrulhamento na BR-070, sentido Águas Lindas. A ação ocorreu após os policiais abordarem um veículo Toyota Etios, ocupado por três indivíduos, ao perceberem que o condutor fazia uso de bebida alcoólica enquanto dirigia.

Na busca veicular, os policiais localizaram uma pistola Imbel calibre 380 com seis munições intactas, escondida abaixo do banco do passageiro. O condutor assumiu a propriedade da arma, afirmando que os demais ocupantes do veículo desconheciam sua existência. O relato foi confirmado pelos outros dois ocupantes do carro.





Além da posse irregular de arma de fogo, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro, ação que gerou mais uma infração. Durante a busca, constatou-se também que ele não possuía habilitação para dirigir.

Diante da conjuntura, os outros dois ocupantes foram liberados no local, enquanto o motorista e o veículo foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia para as devidas providências legais. O autor foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, dirigir sem habilitação e recusa ao teste do bafômetro.