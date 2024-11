Fundo Constitucional: Chico Vigilante critica declarações de Ibaneis

O distrital criticou as afirmações do governador Ibaneis - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) respondeu às recentes declarações do governador Ibaneis Rocha (MDB) sobre a decisão do Governo Federal de propor mudanças na fórmula de cálculo do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Nesta quinta-feira (28/11), o chefe do Executivo classificou a medida como absurda e acusou o governo de tentar atingir a população do DF. Segundo Vigilante, o governador faltou com a verdade ao afirmar que o reajuste é uma tentativa do Governo Federal de prejudicar a capital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O que o Governo Federal está propondo é que o Distrito Federal siga a mesma norma que rege o reajuste do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo do Centro-Oeste. Não há nenhuma perseguição. Essa unificação é justa e está em linha com as práticas nacionais”, declarou o distrital.

Vigilante também apontou que a proposta de desvincular o reajuste do Fundo Constitucional não partiu do Governo Federal, mas do Partido Progressista (PP), legenda da vice-governadora do DF. “Foi um deputado do PP da Bahia quem apresentou essa proposta, não o presidente Lula, o ministro Haddad ou qualquer representante do Governo Federal. O governador Ibaneis, ou está desinformado, ou agiu de má fé ao tentar distorcer os fatos.”

Em seu pronunciamento, o parlamentar reforçou seu compromisso em defender a verdade e em assegurar que o Distrito Federal receba tratamento igualitário dentro das regras nacionais, combatendo narrativas que geram desinformação.