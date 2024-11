Morre mãe de ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres, em Brasília

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (29/11), Amélia Gomes da Silva Torres, de 70 anos, mãe do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A informação foi confirmada pela defesa do ex-secretário.

Amélia estava internada em um hospital particular do Lago Sul, em Brasília, onde lutava contra um câncer. No último sábado (23/11), Torres havia obtido autorização do ministro Alexandre de Moraes para flexibilizar as medidas cautelares impostas a ele, a fim de acompanhar a mãe durante o tratamento.

A defesa do ex-ministro informou que solicitará ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma permissão para que Torres possa comparecer ao velório e enterro, marcados para este sábado (30/11). Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar.

Indiciamento

Anderson Torres está entre os 37 indiciados da Polícia Federal por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

A conclusão do inquérito aponta uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após derrota na eleição de 2022.