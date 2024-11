Conferência Distrital debate a segurança pública da capital

Brasília deu o pontapé inicial da 1ª Conferência Distrital de Segurança Pública do Distrito Federal (Confedisp), realizada pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). Até quinta-feira (28/11), especialistas da área, representantes da sociedade civil, de entidades de classe e do poder público se reúnem com o objetivo ampliar a integração e a integralidade na construção de propostas para melhorias e inovações relacionadas à segurança na capital.

Ao longo de três dias, no ParlaMundi Centro de Convenções, os participantes debatem sobre diversas áreas relacionadas ao tema, assistem palestras e discutem o Plano Distrital de Segurança Pública. Na abertura do evento, o secretário Sandro Avelar destacou que a capital é a primeira no país a organizar uma grande conferência com a participação da sociedade civil por meio de organizações que a represente. O chefe da Segurança Pública do DF lembrou que a execução de conferências por parte dos estados brasileiros está prevista na legislação, por meio do Artigo 45 da Lei 13.675/18, que prevê o evento a cada cinco anos.

Avelar reforça que a Lei diz que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. "Por isso a importância da sociedade participar do planejamento e da forma de pensar a segurança pública, ao lado das forças de segurança, que também fazem parte deste processo, com muito engajamento e integração", declarou. "É uma forma de fazer valer o princípio da integralidade da segurança pública que, aqui em Brasília, a gente vem defendendo com muita veemência. O grande diferencial do que estamos fazendo na Confedisp é a efetiva participação da sociedade civil", apontou.

Demandas

São mais de 2,5 mil pessoas inscritas para participar do evento, entre delegação e membros da sociedade civil. Ontem, presidentes dos Conselhos de Segurança (Conseg) de várias regiões administrativas do DF compareceram à solenidade que deu início à conferência.

"A conferência é de suma importância porque não somente ouve os órgãos de segurança, mas também a sociedade civil como um todo. Esse espaço mostra que segurança, saúde e educação se fazem com a participação do povo", declarou Gutenberg Rodrigues de Souza Pinheiro, presidente do Conseg de Sobradinho 2. Ele disse que, na região administrativa, as demandas estão relacionadas principalmente à iluminação pública.





Acompanhe

A Confedisp ocorre no ParlaMundi Centro de Convenções. Participam, no entanto, somente aqueles que realizaram inscrição, no site da conferência. Para quem não preencheu o formulário, a programação está disponível no site (https://confedisp.com.br/). Há transmissão ao vivo no canal do Youtube da conferência.