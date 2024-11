Defensoria Pública oferece serviços gratuitos no 19ª Dia da Mulher

Será realizada, nesta segunda-feira (2/12), a 19ª edição do Dia da Mulher, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). O evento ocorre das 8h às 17h, no Nuclão da instituição, no Setor Comercial Norte. Voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade, a ação oferecerá serviços de saúde, assistência social, oficinas de capacitação e atividades voltadas ao bem-estar. Desde o início do projeto, mais de 29 mil atendimentos já foram realizados, sendo 2.316 na edição passada.

Entre os serviços disponíveis, estão consultas médicas com cardiologistas e exames de eletrocardiograma. Para mulheres de 30 a 49 anos, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) oferecerá exames para detecção de HPV. Atendimentos de auriculoterapia e ventosaterapia também serão ofertados, além de vacinação pela Secretaria de Saúde do DF.

A Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), vinculada à Secretaria de Justiça (Sejus), por sua vez, oferecerá orientação e assistência psicossocial a vítimas de violência. Atendimentos multilíngues serão realizados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Migrante.

O evento contará ainda com oficinas de alimentação saudável, promovidas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF). O Sistema Fibra também promoverá aulas de artesanato em miçangas, que incluirão a entrega de kits para produção e orientações sobre custos e comercialização das peças.





Apoio à prevenção da violência doméstica

A ação também conta com a participação da Secretaria da Mulher do DF, que oferecerá orientações e kits informativos acerca da violência de gênero, diversidades etária, étnico-racial, LGBTQIAPN+ e em relação a mães atípicas.

No local, o Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT prestará atendimento psicossocial e também distribuirá materiais sobre a violência contra a mulher.





Capacitação e oportunidades

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet) ofertará vagas de emprego, cursos de qualificação e orientações sobre benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego. Jovens de 14 a 24 anos (que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, técnico ou superior) ainda poderão se inscrever em programas de estágio disponibilizados pelo Instituto Fecomércio-DF.

Na área da educação, o Senac realizará cadastros no Programa Senac de Gratuidade (PSG), enquanto a Secretaria de Educação do DF oferecerá informações sobre o Cartão Creche e o Cartão Material Escolar.





Reconhecimento

O Dia da Mulher da DPDF já foi premiado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, destacando-se entre as iniciativas de enfrentamento à violência doméstica mais proeminentes da capital, na categoria Atores e atrizes do Sistema de Justiça. Além disso, a ação concorreu ao 21º Prêmio Innovare em 2024, que valoriza boas práticas no sistema de Justiça.





Não perca!

Local: Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco G, Loja 1, no Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).





A entrada é gratuita, e haverá brinquedoteca e lanche para as participantes.

A lista completa dos serviços oferecidos pode ser encontrada no site da Defensoria Pública do Distrito Federal.