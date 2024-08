Nova edição do Dia da Mulher da DPDF terá recorde de serviços oferecidos

A edição de setembro do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que ocorrerá na próxima segunda-feira (2/9), terá o maior número de serviços ofertados na história do projeto. Com 22 parceiros confirmados, o evento oferecerá para mulheres em situação de vulnerabilidade serviços em áreas como a jurídica, de saúde, de educação e a profissional. A ação será realizada no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), das 8h às 17h.

A ocasião é celebrada mensalmente pela DPDF com trabalhos na primeira segunda-feira de cada mês (caso seja feriado, no primeiro dia útil subsequente). Em sua 16ª edição, a grande novidade será a oferta de serviços cardiológicos, como consulta com cardiologista e exames de eletrocardiograma, feitos pela clínica Integracor, e auriculoterapia e técnicas terapêuticas de ventosa oferecidas pela Escola Nacional de Acupuntura (Enac) às participantes.

Serviços

O Dia da Mulher oferece diversos serviços gratuitos para atender várias áreas da vida do público feminino em situação de vulnerabilidade. No campo jurídico, a iniciativa oferta atendimentos de mediação, orientação jurídica, iniciais de Família, de Saúde e de Fazenda Pública, além de acompanhamento processual. Os serviços são prestados pela Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz (Semed), por meio de Núcleos de Assistência Jurídica (NAJ). Além disso, há a prestação de assistência psicossocial e a realização de exames de DNA, por meio da Subsecretaria de Atividade Psicossocial (Suap).

Na área de educação, a iniciativa oferece vagas de estágio, disponibilizadas pelo Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) para o público de 14 a 24 anos, que esteja cursando ou já tenha concluído o ensino médio. Para a efetivação do cadastro, será necessário levar CPF, RG, dados escolares e pessoais. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizará cadastros no Programa Senac Cursos de Gratuidade (PSG). Além disso, a Secretaria de Educação do DF (SEE-DF) oferecerá serviços referentes ao Cartão Creche e ao Cartão Material Escolar.

No campo profissional, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF) ofertará vagas de empregos e atendimentos ao empregado, como CTPS Digital, seguro-desemprego, orientação profissional, Cesta do Trabalhador, inscrições e orientações para diversos cursos de qualificação profissional e de orientações para o Programa Prospera (Microcrédito), além de oficina de artesanato e curso de qualificação profissional. Na área da autoestima feminina, a iniciativa contará com a parceria do Senac, que ofertará, pela Carreta da Beleza, cortes de cabelo e serviços voltados à beleza e à autoestima da mulher.

Ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica contra a mulher também estarão presentes no evento. A Secretaria da Mulher do DF participará da iniciativa com a entrega de kits e panfletos informativos, além da prestação de orientações a mulheres vítimas de violência e esclarecimentos em relação às diversidades etária, étnico-racial, LGBTQIAPN+ e mães atípicas. O Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) disponibilizará atendimentos psicossociais de orientação e de sensibilização e de prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, além da distribuição de materiais informativos. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), por sua vez, por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), prestará apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disponibilizará informações sobre a prevenção orientada à violência doméstica e familiar, por meio do programa Provid.

Além dos serviços oferecidos pelos novos parceiros, na área da saúde, as mulheres em situação de vulnerabilidade social participantes do projeto contarão com mamografias, exames citopatológicos e odontologia, realizados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disponibilizará exames de autocoleta de HPV, para a prevenção do câncer de colo do útero, a mulheres de 30 a 49 anos. Ainda na área da saúde, a iniciativa ofertará vacinação, que será disponibilizada pela Secretaria de Saúde do DF (SES/DF). O Instituto Sabin oferecerá ainda oito vouchers para a realização de exames laboratoriais e o Instituto Aria, orientações sobre o autocuidado feminino, além de avaliação bucal e encaminhamento para atendimento na clínica da instituição.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF disponibilizará o cadastro desse público, a carteira de identificação para pessoa com Transtorno do Espectro Autista, orientações sobre Passe Livre Especial e sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC). A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) também participará do evento e realizará atendimentos referentes à regularização e à inscrição em programas habitacionais.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel, da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/DF), ofertará a prestação de serviços socioassistenciais, com a disponibilização de 150 senhas. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribuirá água potável ao longo do evento e atenderá o público.

A iniciativa oferecerá ainda diversos serviços gratuitos de transporte público em parceria com o Banco Regional de Brasília (BRB), operador do Sistema de Bilhetagem Automática do DF, e a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob). Durante o evento, serão oferecidos Cartão Social, Passe Estudantil, Cartão Mobilidade, Cartão Especial, Passe Livre, Passe Livre Especial, Cartão Criança e Cartão Sênior. A ação também contará com a parceria da Caixa Econômica Federal, que ofertará consultas ao PIS e ao FGTS, desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS, emissão de boletos, cartão social, poupança e corrente e renegociação de dívidas.

*Com informações da DPDF