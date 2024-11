Homem é preso por praticar atos obscenos e tentar invadir residência no Gama

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29/11) por praticar atos obscenos na Quadra 11 do Setor Leste do Gama. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi flagrado se masturbando e tentando invadir uma residência.

A proprietária da casa acionou os policiais, relatando que estava acompanhada de três crianças quando o homem se aproximou do portão, começou a se tocar e tentou entrar na residência. Com base nas características fornecidas pela vítima, os militares localizaram o suspeito nas proximidades do CEF 03. Ele ainda tentou entrar na escola, mas foi capturado e preso.



O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde permanecerá à disposição da Justiça.