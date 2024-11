Notícias, roupas e makes: Correio cede espaço para bastidores do Desfile Beleza Negra

Uma tarde de muita moda, cultura e diversidade. Para celebrar o Desfile Beleza Negra 21ª Edição, que ocorreu na tarde desta sexta-feira (29/11), o Correio Braziliense serviu como backstage e cedeu o espaço para que os 32 modelos pudessem ser produzidos. O evento foi realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e posteriormente finalizado no Museu Nacional da República, com uma sessão de fotos.

Idealizadora do Beleza Negra, a produtora de moda Dai Schmidit ressaltou a importância do desfile para elevar a autoestima e o empoderamento da comunidade periférica. “A proposta, também, é mostrar a beleza e a força da população negra. Deixando, também, uma mensagem para que o evento seja um espelho para que as pessoas possam trabalhar sua autoestima”, completou.



O Desfile Beleza Negra, assinado por Raoni Oliveira, contou com peças produzidas por Carol Montelo, fundadora do Ateliê do Rock. A estilista foi responsável pela coleção afropunk, tema levado para as passarelas deste ano. O evento contou com o apoio do secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, que reforça constantemente o compromisso com a inclusão social e a valorização da cultura negra.



Além dele, a deputada distrital Dra. Jane Klébia, defensora da igualdade racial e de gênero, é outra grande apoiadora do desfile. A Associação do Polo de Roupas Íntimas de Sobradinho (Associação PRIS), uma organização sem fins lucrativos que promove a inclusão social e a transformação de vidas em vulnerabilidade. Por meio de projetos multidisciplinares, a PRIS oferece cursos de formação, oficinas culturais e programas de saúde preventiva, fortalecendo a cidadania e a autonomia.