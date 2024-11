Mãe de Anderson Torres será sepultada neste sábado (30/11)

O corpo de Amélia Gomes da Silva Torres, mãe do ex-secretário de Segurança Pública do GDF Anderson Torres, será sepultado neste sábado (30/11), no Cemitério Campo da Esperança — Asa Sul, capela 6 —, em cerimônia marcada para às 13h30.

Amélia Torres, de 70 anos, estava internada em um hospital particular no Lago Sul, onde tratava um câncer. Ela faleceu na noite desta sexta-feira (29/11).

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou Anderson Torres a comparecer ao velório e ao enterro da mãe. Recentemente, o magistrado havia flexibilizado as medidas cautelares impostas ao ex secretário da gestão Ibaneis Rocha, e que também foi titular do Ministério da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro. Foi permitindo a Torres que acompanhasse o tratamento de sua mãe durante o período noturno, benefício solicitado por seus advogados de defesa, que o representam nas investigações dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.

Indiciamento

Anderson Torres é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal sob acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Segundo a conclusão do inquérito, o grupo criminoso teria atuado de forma coordenada na tentativa de promover um golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após sua derrota nas eleições de 2022.