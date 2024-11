Eventos alteram trânsito no Plano Piloto e no Guará

O Detran-DF realizará intervenções em vias do Plano Piloto e do Guará para garantir a segurança dos participantes de eventos esportivos e de lazer neste sábado (30/11) e no domingo (1/12). Confira como fica o trânsito:

Eixo Monumental

Das 6h às 12h do sábado, será realizada a Corrida da Integralidade, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km e largada e chegada na Praça do Buriti, no Eixo Monumental. Os percursos dos atletas seguem pela via S1 até a altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e pela via N1 até o quadrante anterior à Catedral Rainha da Paz. Por causa do evento, as três faixas próximas ao canteiro central serão destinadas apenas para os atletas, deixando as outras três faixas liberadas para os veículos. As vias de ligação da N1/S1, desde a Rainha da Paz até o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, também ficarão fechadas.

Esplanada dos Ministérios

Dois eventos irão acontecer na Esplanada: o circuito de Rua do DF, Etapa Plano Pilito, das 6h às 10h, e o passeio ciclístico Riders, das 17h às 21h. Ambos eventos têm largada e chegada na altura do Museu da República, com percursos pela via S1, Palácio Presidencial e via N1.

Garantindo a segurança dos atletas, a entrada e a saída do estacionamento da Catedral serão feitas pelo túnel da Cúria, pela via S2. A saída do túnel do Itamaraty para a via S1 e o acesso da L4 para a via N1 ficarão fechados. Atletas e veículos irão compartilhar percurso na via Palácio Presidencial (altura do Palácio do Buriti). A partir do Corpo de Bombeiros, faixa mais à direita da via N1 será destinada à saída de veículos de emergência e oriundos dos ministérios.

Parque da Cidade

A sétima edição da Corrida do Gari acontece no Parque da Cidade, na manhã de domingo, das 7h às 10h. O percurso de 5 km terá largada e chegada no estacionamento n° 13, com percurso pela via do Parque da Cidade seguindo até o estacionamento n° 3. O trecho entre o estacionamento 3 e o 13, passando pelo Pavilhão de Exposições, ficará interditado nos dois sentidos a partir das 7h.

Guará

No domingo, das 6h às 17h, devido ao evento Rua do Lazer do Guará, ficarão fechados todos os acessos à Avenida Central do Guará II, partindo da 4° Delegacia de Polícia até o Edifício Consei, na EQ 31/33. Além da interdição, equipes do Detran-DF irão fazer o controle do tráfego nas imediações do evento.



Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho.