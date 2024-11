Final da Libertadores anima torcedores na capital

A capital do país amanheceu animada neste sábado (30/11). Torcedores do Atlético Mineiro e do Botafogo se reuniram em diversos pontos da cidade para assistir e torcer pela final da Copa Libertadores da América.

A final da Libertadores é sempre um dos eventos mais aguardados no futebol sul-americano. A competição, repleta de emoção, acontece este ano em Buenos Aires, e coloca frente a frente dois clubes tradicionais do Brasil, ambos com as cores preto e branco.

O professor de matemática Rômulo Rocha, 36 anos, torcedor do Botafogo, confessa que está há dois dias sem dormir por causa da ansiedade para o jogo. Ele escolheu assistir à grande final ao lado da torcida organizada Fogo da Capital, em Vicente Pires. “Minha expectativa é que o Botafogo faça um gol logo no primeiro tempo para garantir a vitória,” revela. Sua paixão pelo clube começou na infância, inspirada pelo amor do pai ao time, e segue firme até hoje.

Já Renato Lopes, 40 anos, levou o filho Enzo Coutinho, de 8 anos, para vivenciar de perto toda a emoção de torcer pelo Galo na final. “Minha expectativa é a melhor possível. É um jogo tenso, mas acredito que o título já é nosso. Vai dar Galo, se Deus quiser!”, exclamou com entusiasmo.