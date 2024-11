Epig terá trecho interditado para obras a partir de segunda-feira (2/12)

Motoristas que passam pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) devem se preparar para alterações no trânsito a partir da próxima segunda-feira (2/12). A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) informou que um trecho da via, no sentido Taguatinga-Eixo Monumental, será parcialmente interditado para a continuidade das obras do Trecho 4.

A interdição ocorrerá entre o viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira e o novo acesso ao Parque da Cidade, a partir das 21h. Durante os trabalhos, apenas a faixa da esquerda permanecerá liberada, enquanto as demais serão bloqueadas.

O secretário de Obras, Valter Casimiro, ressaltou que a medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas que transitam pela região. O engenheiro Bruno Almeida, um dos responsáveis pelos trabalhos, detalhou que as próximas etapas da obra incluem a conclusão da concretagem e a construção das fundações dos novos viadutos.

A SODF recomenda aos motoristas que redobrem a atenção ao trafegar pela região, principalmente nos horários de pico. Sinalização adicional será instalada para orientar os condutores.