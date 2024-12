Carro bate em escada de concreto e motorista tem fratura exposta no rosto

O acidente ocorreu no Eixinho, na altura da Quadra 112, sentido Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 29 anos teve uma fratura exposta no rosto, após bater o carro de frente em uma escada de concreto, na manhã deste domingo (1º/12). O acidente ocorreu no Eixinho, na altura da Quadra 112, sentido Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), que atendeu a ocorrência, o condutor do Fiat Punto prata ainda teve diversos outros ferimentos na face. Ele foi encontrado pelos socorristas consciente e orientado, mas devido aos machucados teve que ser levado ao Hospital de Base (HBDF)

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável por realizar os procedimentos de praxe no local.