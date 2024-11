Casa pega fogo em Sobradinho na madrugada desta quinta-feira (28/11)

Uma casa pegou fogo por volta de 1h desta quinta-feira (28/11) no Condomínio Buriti, localizado na região Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu conter as chamas antes que alguém ficasse ferido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Leia também: Traficante é preso com submetralhadora e plantação de maconha

Foram necessárias três viaturas para prestar socorro. No local, a equipe de militares deparou-se com duas duas residências em um mesmo lote, sendo que uma delas encontrava-se em chamas. Imediatamente, eles utilizaram linhas de mangueiras e iniciaram o combate, confinando o incêndio a apenas dois cômodos do imóvel, preservando o restante da edificação.

Leia também: Corpo é encontrado na orla do Lago Paranoá nesta quarta-feira (27/11)

Durante as operações de rescaldo as guarnições utilizaram a câmera térmica, com o objetivo de monitorar pontos ainda quentes, no intuito de evitar uma possível reignição do fogo.

A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio. O local ficou aos cuidados da proprietária do imóvel.