Evento "Nosso Natal" começa hoje (1º/12) na Esplanada dos Ministérios

Neste domingo (1º/12), começa o evento “Nosso Natal”, na Esplanada dos Ministérios. Com uma megaestrutura que promete oferecer diversão gratuita aos moradores do Distrito Federal, a atração conta com mais de dez espaços temáticos e vai até o dia 30 de dezembro. A abertura está prevista para às 17h e deve contar com a presença do governador, Ibaneis Rocha (MDB).

Entre as opções de entretenimento, está a pista de patinação no gelo. Além disso, haverá roda-gigante, carrossel, um presépio, teatro infantil, oficinas para crianças com confecção de cartinhas para o Papai Noel, enfeites para árvore de Natal, gorros natalinos e guirlandas. O espaço contará com uma praça de alimentação, além de uma feira de presentes.



Para o secretário de Cultura do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, o Natal é um momento de união, solidariedade e renovação. “Além de movimentar a economia criativa e cultural, esta é uma oportunidade para promover encontros e reflexões sobre o ano que passou, celebrando a vida e os laços familiares”, destaca.

Confira a programação para este domingo:

Das 17h às 23h: carrosel, pista de patinação no gelo, roda-gigante, vila de presentes, vila gastronômica, presépio e casa do Papai Noel. O trenzinho funcionará até às 22h40;

Das 17h às 22h30: oficinas de guirlanda, de enfeites de Natal, de gorro do Papai Noel e de cartinhas de Natal. O acesso à atração ocorre diretamente no local do evento, porém, é possível reservar um lugar pelo site digitalingressos.com;

Peça O menino e o tempo: primeira sessão às 18h e segunda sessão às 20h. O acesso à atração ocorre diretamente no local do evento, porém, é possível reservar um lugar pelo site digitalingressos.com;

Programação no palco: 17h - DJ Cxxju; 19h - Grupo Posers; 19h30 - cerimônia de abertura, com a entrega da chave da cidade e o show de fogos; 19h50 - coral dos servidores da UnB; 20h20 - Choro no Eixo; e 22h DJ Cxxju.

Serviço: