Brasília ganha um roteiro para degustar e conhecer cafés

A capital federal conta agora com a “Rota do café”. Idealizada por Tatiana André, comunicadora do @podpcafebrasil, a iniciativa trata-se de um mapeamento de todos os empreendimentos cafeeiros no DF.

O levantamento feito por Tatiana indica que são 40 cafeterias na Asa Norte, 27 fora do Plano Piloto e 24 na Asa Sul. Além disso, são seis locais de produção do café e cinco empresas especializadas em eventos.

“A ideia de fazer uma rota não só é para quem é de Brasília, mas também, para quando o turista vier, ele conseguir entender esse mercado que está muito aquecido na cidade”, comenta Tatiana, que organizou um evento de café no último fim de semana, no Bosque, no fim da Asa Norte.

Segundo Tatiana, a ideia é criar a “Rota do Café” de forma digital. “Estou atrás de recursos, parceiros. À medida que forem necessárias as atualizações, teremos as informações em tempo real”, completa.

A ideia agora é criar a "Rota do Café" de forma digital. "Estou atrás de recursos, parceiros", diz a idealizadora

Governança premiada

A 5ª edição do Prêmio Rede Governança Brasil será realizada hoje à noite, no Estúdio CNI, no Setor Bancário Norte. O evento, organizado pela Rede Governança Brasil em parceria com o Instituto IGCP, visa reconhecer e premiar instituições públicas que se destacam na adoção de boas práticas.

O prêmio abrange diversas categorias, incluindo:

Executivo federal: duas organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Legislativo federal, Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça da União: uma organização destacada.

Estatais e sociedades de economia mista: duas premiadas.

Municípios participantes do Pronagov: três municípios reconhecidos

Semana agrícola em Planaltina

O campus de Planaltina do Instituto Federal de Brasília, o IFB, vai sediar, entre amanhã e quinta-feira, a Semana Agrícola do Cerrado para a Sociedade Sustentável (AgriCerrados). A ideia do evento é integrar os cursos de ciências agrárias oferecidos pela instituição e promover debates sobre tecnologia, sustentabilidade e aumento da produtividade.

Com o apoio da EmaterDF, a programação contará com palestras e oficinas ministradas por especialistas, abordando temas como a viabilidade econômica do agronegócio, o uso de tecnologias digitais na agricultura e a produção de alimentos artesanais. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.

R$ 2 mil

Valor que a Tim terá de pagar a um cliente vítima do golpe conhecido como Sim Swap. A empresa deverá indenizar o consumidor por danos morais decorrentes da transferência indevida de sua linha telefônica para terceiros. A decisão é da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Mais de 1 milhão de CLTs

O Distrito Federal tem 1.012.729 pessoas com carteira assinada, de acordo com a mais recente atualização do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em outubro, foram abertas 3.839 vagas de emprego formais. O número, resultante de 40.436 admissões e 36.597 desligamentos, foi o maior registrado no Centro-Oeste. No acumulado do ano, o saldo é de 44.947 postos criados.