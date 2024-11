Endereços do Plano Piloto ficarão sem luz temporariamente nesta quarta (13)

Suspensão de energia em pontos do Plano Piloto pode afetar fornecimento em outras regiões do DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Endereços do Plano Piloto terão o fornecimento de energia interrompido, temporariamente, nesta quarta-feira (13/11). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a eletricidade da região para a execução de serviços de manutenção da rede.

A suspensão para a realização do trabalho afetará os seguintes endereços: SGAS 901, Via W5, Parque da Cidade, Biblioteca do Cerrado, Nicolândia, quadras de vôlei e Pavilhão de Feiras, das 12h às 18h. A medida é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, é possível que outras regiões do DF fiquem sem energia. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.