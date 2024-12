Polícia prende homem foragido por estupro de vulnerável

Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso na tarde deste sábado (30/11), na Praça do Índio, na Asa Sul. O cumprimento do mandado de prisão foi feito pela a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional 21 (GTOP 21).

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o suspeito, que foi reconhecido. O homem foi preso e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde ficou à disposição da Justiça.