Homem que tentou matar ex-companheira e cunhado é condenado a 24 anos de prisão

Rosenildo Silva foi condenado a 24 anos, 10 meses e 15 dias de prisão por duas tentativas de homicídio, contra a ex-companheira e o cunhado. O Tribunal do Júri de Ceilândia declarou o réu culpado na última quarta-feira (27/11), julgando denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O acusado não poderá recorrer em liberdade

Rosenildo e a ex-companheira mantiveram um relacionamento durante 19 anos e tiveram dois filhos, de 8 e 13 anos. Ela saiu de casa devido a uma agressão que sofreu do ex-companheiro e se abrigou na casa do irmão. Cinco dias depois, o condenado invadiu a casa do cunhado à noite e agrediu a ex-companheira na frente dos dois filhos, por não aceitar o término. O irmão da moça tentou intervir e também foi ferido por Rosenildo.

Como pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.



Com informações do TJDFT