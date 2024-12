Nesta segunda (2/12), Nosso Natal terá horário modificado

O Espaço Nosso Natal, na Esplanada dos Ministérios, será palco de um dia inesquecível para mais de 250 crianças de instituições sociais e seus familiares nesta segunda-feira (2/12). Os pequenos poderão brincar na pista de patinação, roda-gigante e carrossel, além de conhecer o presépio e participar de outras atividades lúdicas. A visita faz parte de uma ação promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Cerca de 600 pessoas, entre pais, crianças e responsáveis, são esperadas. Devido ao evento, o espaço só será liberado ao público após as 20h. O Nosso Natal 2024 funcionará até o dia 23 e de 25 a 30 de dezembro, das 17h às 23h. Não haverá funcionamento na véspera da data festiva, celebrada em 24 de dezembro.

A primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, receberá os convidados na encantadora Vila do Papai Noel. Durante a visita, as crianças participarão de oficinas temáticas, assistirão a apresentações culturais e se divertirão em atrações como carrossel, roda-gigante e pista de patinação no gelo. A programação será encerrada com a entrega de presentes, tornando o dia ainda mais inesquecível para os pequenos.

Ingressos

Os ingressos podem ser retirados pelo site do evento, com liberação diária às 8h para as duas sessões de teatro infantil (18h e 20h) e oficinas temáticas. Para as outras atrações, como pista de gelo, carrossel, roda-gigante e a Casa do Papai Noel, não será necessário ingresso; basta aguardar na fila.

Serviço:

Período: 1º a 30 de dezembro (exceto dia 24)

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada dos Ministérios

Entrada: Gratuita

Ingressos para oficinas: Serão disponibilizados presencialmente no local

Programação completa neste link.

*Com informações da Agência Brasília