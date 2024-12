Sudoeste receberá evento natalino de 13 a 15 de dezembro

Sudoeste recebe evento natalino do dia 13 a 15 de dezembro - (crédito: Divulgação_Guillermo Spelucin no Freepik)

Neste fim de ano, a magia natalina irá se espalhar em 13 e 15 de dezembro pelas ruas do Sudoeste. No Edifício Belas Artes, o Natal Mix contará com música, opções de compra para roupas, brinquedos, decoração, comidas típicas natalinas e atividades para toda a família. A entrada para o evento e para a brinquedoteca é gratuita.

Na sexta-feira (13), o evento começa às 16h, com a presença do papai noel das 17h às 21h e show da banda Boka de Sergipe, às 20h. No sábado (14), as atividades começam às 10h. Às 17h, a peça teatral Grinch e o Natal, da Start Entretenimento, será exibida. O papai noel estará disponível das 15h às 21h e, à noite, a cantora Mariana Tolendal se apresenta, às 20h.

No domingo (15), com abertura também às 10h, e papai noel das 12h às 16h, o evento será encerrado pelo Grupo Mesô, que se apresenta às 13h30. O evento contará com mais de 10 expositores, tendo um espaço reservado com roupas, brinquedos, joias, flores e artigos decorativos. Pratos como pernil, cordeiro e as famosas rabanadas do Empório Boechat poderão ser adquiridas.



Serviço:

Natal Mix

Quando: 13, 14 e 15 de dezembro

Onde: estacionamento do Edifício Belas Artes - Bloco B CLSW 300A - Sudoeste

Papai Noel: todos os dias, em horários específicos

Brinquedoteca: gratuita, aberta durante todo o evento

Entrada: gratuita