Mulher em surto psicótico tenta atravessar a BR-040 com bebê de colo

Por Bruna Pauxis

Na manhã desta segunda-feira (02/12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou uma mulher que atravessava a BR-040 , no Jardim Ingá, de forma descontrolada e carregando uma criança de colo. Segundo a corporação, a mulher estaria tendo um surto psicótico e reagiu com agressividade.

No momento da operação, os policiais atendiam um acidente na rodovia, quando foram avisados sobre a situação que ocorria do outro lado da pista. De acordo com os agentes, a mulher corria entre os veículos e aparentava estar sofrendo com alucinações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Com o apoio de viaturas da Força Nacional, a PRF garantiu a segurança da criança e a encaminhou, com a mãe, para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá, com o acompanhamento do SAMU durante o deslocamento.