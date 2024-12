Homem é preso em Taguatinga após roubar carro no Sudoeste

Homem em preso em Taguatinga após furtar carro no Sudoeste - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante por roubo de carro durante um patrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), na região de Taguatinga. Os militares conseguiram recuperar o veículo, que havia sido roubado há poucos instantes no Sudoeste, na madrugada deste domingo (1°/12).

Durante a tentativa de abordagem por parte dos policiais, o condutor do carro tentou fugir. O veículo, no entanto, perdeu controle na entrada de Samambaia, e as equipes conseguiram deter o homem — segundo a PMDF, ele possui diversas passagens pela polícia por variados crimes.

Além do carro recuperado, a polícia apreendeu uma arma de fogo. O homem foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para registro de ocorrência.