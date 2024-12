Três servidores da Receita Federal morrem em acidente na BR-060

Três servidores da Receita Federal morreram após sofrer um acidente, nesta segunda-feira (2/12), na rodovia BR-060, na altura da cidade de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, o acidente ocorreu às 14h17 quando a caminhonete dos servidores saiu da pista norte, invadiu a pista sul e colidiu contra um caminhão.

O motorista da caminhonete e o passageiro da frente morreram no local. O servidor que estava no banco traseiro seria encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis (Heana), mas morreu no trajeto. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

