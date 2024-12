Homem em surto psicótico ameaça os pais de agressão em Samambaia

Um homem de 34 anos em surto psicótico ameaçou agredir os pais na noite desta segunda-feira (2/12), na QR 410, em Samambaia Norte. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 19h, o suspeito intimidou os pais com uma pedra e um pedaço de vidro e depois cogitou se suicidar com uma garrafa de vidro dentro de um bar.

Quando a polícia chegou, apenas o suspeito estava dentro do comércio. Os pais já haviam conseguido sair. Os PMs iniciaram a negociação para que o homem se entregasse. De acordo com a corporação, o rapaz estava “agressivo e com falas desconexas”, ameaçando se matar com uma garrafa de vidro no próprio pescoço. A ocorrência aglomerou pessoas no local até o suspeito se entregar.

Depois que o homem se rendeu, ele foi atendido pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e conduzido ao hospital junto com seu irmão, que o acompanhou. A polícia não informou sobre o estado de saúde dos pais.

Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho