Brasília recebe 2ª edição do Festival Mulherar a Política

Na próxima terça-feira (10/12), Brasília vai receber a 2ª edição do Festival Mulherar a Política. O evento, que tem como foco incentivar a participação feminina na política nacional, ocorrerá na Asa Sul, na Casa 28 do Bloco H, na Quadra SHIGS 707. A entrada será exclusiva para convidados e convidadas. Farão parte da programação rodas de conversa, lançamentos de projetos e um até um show da cantora Joana Duah.

O festival começa às 17h, com o lançamento da publicação Lugar de Fala: um retrato das campanhas femininas no Brasil. Em seguida, será realizada uma roda de conversa com o tema Que pontes unem mulheres progressistas e conservadoras? Consensos para políticas públicas inclusivas e transformadoras no Distrito Federal. A terceira atividade será a apresentação do projeto Bancada Feminina na COP 30 e a noite se encerrará com a atração musical.

Entre as convidadas, estão a vice-governadora do DF, Celina Leão, as senadoras Leila Barros e Damares Alves, as deputadas federais Erika Kokay e Bia Kicis, e as deputadas distritais Jaqueline Silva, Dayse Amarilio, Doutora Jane e Paula Belmonte.

Bancada Feminina

O Bancada Feminina na COP 30 é um projeto de posicionamento estratégico da bancada de mulheres na Conferência das Partes (COP 30), a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A iniciativa é encabeçada por 25 prefeitas de cidades em diversos biomas do Brasil, que lideram a pauta climática a partir da força de suas comunidades com o objetivo de influenciar as decisões que moldarão o futuro do planeta.

O planejamento inclui um programa de formação virtual, uma experiência imersiva em Brasília durante a COP 30 e uma premiação de lideranças políticas femininas com ações inovadoras para a equidade de gênero e sustentabilidade climática.