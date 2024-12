FCDF: Ibaneis e Lira se reúnem no gabinete da presidência da Câmara

O possível corte nos repasses ao FCDF será debatido no gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A reunião entre o governador Ibaneis Rocha (MDB), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e a Bancada do DF, para debater as possíveis mudanças no Fundo Constitucional do DF (FCDF) ocorrerá às 16h desta quarta-feira (4/12), no gabinete da presidência da câmara.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O chefe do Executivo busca trabalhar junto a parlamentares federais, a fim de impedir o corte no repasse. Em agenda na manhã desta terça-feira (3/12), o governador do Distrito Federal reiterou a importância do FCDF. Ibaneis subiu o tom e criticou a postura do governo federal. “Não sei se é por má-fé ou por ignorância, mas não compreendem a diferença entre fundos de desenvolvimento regional, como os do Nordeste e da Amazônia, e um fundo de custeio como o FCDF. Misturar esses conceitos é uma tentativa de confundir a população”, disse.

Leia também: Denúncia misteriosa aponta rumores do paradeiro de casal desaparecido no DF

Também nesta terça (4/12), um dos principais ministros do governo Lula, Ricardo Lewandowski, que comanda a pasta da Justiça e Segurança Pública, reconheceu a importância do FCDF, durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), o jurista também fez elogios à aplicação dos recursos. Enquanto isso, ao lado, na Câmara dos Deputados, o governo federal pretendia colocar em pauta requerimento para que o projeto de lei que trata sobre a alteração no cálculo do reajuste do Fundo seja apreciado, em regime de urgência, com votação direta no plenário, sem apreciação prévia de comissões.

Além do governador, outros políticos também articulam estratégias para defender o FCDF. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) se reuniu com deputados distritais e com a bancada do DF no Congresso. "Vamos atuar em conjunto para o convencimento dos colegas parlamentares de outras unidades da Federação para impedir qualquer retrocesso", frisou.

Leia também: Homem em surto invade escola em Ceilândia e é contido pela PM

Lideranças políticas se movimentam para defender a manutenção das regras do Fundo Constitucional. O presidente do PSD-DF, Paulo Octávio, afirmou que garantiu apoio da legenda no Congresso Nacional. "Conversei com o governador Ibaneis Rocha e com o nosso presidente, (Gilberto) Kassab. O PSD vai estar ao lado de Brasília, mais uma vez", ressaltou.