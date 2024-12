"Investir em educação é abrir portas para o futuro", diz presidente da Fecomércio

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), José Aparecido da Costa Freire, disse na abertura do CB Fórum desta quarta-feira (4/12) que o evento é de suma importância para as pessoas ficarem por dentro das novas tendências do mercado e do que está por vir no futuro. O evento conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF).

José Aparecido destacou que a educação pode ser um motor de transformação social e econômica. “Investir em educação é abrir portas para o futuro. Uma boa educação é fundamental para que os jovens possam ingressar com sucesso no mercado de trabalho, pois ela oferece a base necessária para o desenvolvimento de competências técnicas e habilidades interpessoais essenciais”, descreveu.

O evento terá dois painéis, com os temas: “Economia em expansão: o mercado de trabalho e as demandas da sociedade” e “Próximos passos: o futuro na profissionalização”. O primeiro painel terá a participação de Aguinaldo Nogueira Maciente, especialista em Políticas de Emprego e Mercado de Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e Henrique Paim, diretor da FGV DGPE, Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas.

O segundo contará com a presença de Magno Lavigne, secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego; Camila Ikuta, assessora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese); e Jorge Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB).

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum.





