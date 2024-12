Presidente da Fecomércio-DF afirma que falta mão de obra qualificada

José Aparecido da Costa Freire, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), durante a abertura do CB.Fórum - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na abertura do CB.Fórum, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), José Aparecido da Costa Freire, disse que, no Distrito Federal, o mercado de trabalho é, muitas vezes, desconectado das qualificações, ou seja, há vagas de emprego não são preenchidas por falta de candidatos aptos.

“Esse desequilíbrio é um obstáculo e uma oportunidade. A oportunidade de investir em educação, não apenas como direito, mas como motor de transformação social e econômica”, observou José Aparecido Freire. Ele afirmou que o investimento em educação não é apenas uma ferramenta de oportunidades. “Estamos falando de algo muito mais profundo do que salas de aula convencionais e diplomas. É abrir portas para o futuro, permitindo que cada jovem possa transformar seu potencial em competência, suas ideias em ações concretas e seus sonhos em realizações profissionais”, acrescentou.

Ele destacou algumas ações da Fecomércio-DF e do Senac-DF que têm feito a diferença na vida dos jovens, como a parceria com a L'Oréal Produtos Profissionais. “Com isso, lançamos o programa Geração Pro, que está capacitando os jovens vulneráveis entre 16 e 35 anos para o mercado de beleza”, relatou. “A inauguração desse polo foi feita no começo de outubro, no Shopping Conjunto Nacional, e é um marco nesse sentido. Lá, 45 alunos já estão se preparando para se tornarem cabeleireiros altamente qualificados”, reforçou.

Transformações

José Aparecido também falou que transformações tecnológicas são muito rápidas. Por isso, cada vez mais, é necessário fazer investimentos nesse setor. “Estamos convencidos de que é fundamental investir para que haja uma boa educação profissional, acessível e de qualidade. A inovação deve fazer parte do ambiente educacional para que possamos acompanhar as inovações do mundo do trabalho e estejamos preparados para desempenhar novos papéis”, enfatizou.

Debate

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum. O evento acontece no auditório do jornal e está sendo transmitido ao vivo no YouTube.