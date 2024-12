Entender IA e ampliar conhecimentos serão cruciais para empregos

O secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavigne, propôs que se dê atenção especial à inteligência artificial (IA) na formação profissionalizante. O representante do Executivo Federal é um dos palestrantes do CB Fórum Emprego, Renda e Cidadania: a Educação Como Ferramenta de Oportunidade, que se realiza nesta quarta-feira (4/12).

Leia também: Governo federal investe no letramento digital para aumentar empregabilidade

Lavigne avaliou que a IA será uma das principais tendências a ser incorporada às profissões do futuro. “As pessoas têm que compreender mais profundamente para ter uma empregabilidade maior”, destacou.

O secretário disse que também é importante elevar a escolaridade das pessoas para que haja melhor compreensão das ferramentas e linguagens. “Deveremos ter um profissional que tenha compreensão não só daquele mundo que ele participa, não só daquela profissão, para que ele tenha uma capacidade de mudar, às vezes, o foco daquele momento do trabalho. Porque, se ficar desempregado de uma área, terá outra área, terá outras possibilidades”, observou.

Debate

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum. O evento acontece no auditório do jornal e está sendo transmitido ao vivo no YouTube.

Magno Lavigne fez a abertura do segundo painel, que abordou os próximos passos e o futuro na profissionalização. Ele dividiu palco com Camila Ikuta, assessora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), e Jorge Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB).

*Estagiário sob a supervisão de Manuel Martínez