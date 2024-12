Com a chegada das festas de fim de ano, o aumento na circulação de dinheiro, impulsionado pelo pagamento do 13º salário, provoca crescente em crimes, como roubo a comércio, furto a transeunte e furto em veículo. No ano passado, dezembro registrou aumento de 16%, 14% e 3%, respectivamente, nos registros desses crimes, em relação ao mês anterior, segundo os dados de ocorrência da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Visando mais segurança à população, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) intensifica, anualmente, o policiamento durante o período.

Ao Correio, a SSP-DF salientou que a Polícia Militar (PMDF) ampliou o limite previsto para a realização do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) pelo seu efetivo policial durante o período natalino. Nesta sexta-feira (6/12), a corporação lançará o Policiamento Intensivo de Natal (PIN). Os militares intensificarão as ações, que devem priorizar centros comerciais, supermercados, shoppings, feiras, comércios populares, terminais bancários, e áreas externas de agências, além de vias principais, estacionamentos e paradas de ônibus e estações de Metrô, até 4 de janeiro. A corporação detalhou que o reforço é baseado nos horários de maior incidência criminal levando em consideração as características de cada região administrativa.

Segundo o delegado Lúcio Valente, chefe da assessoria de comunicação da PCDF, a polícia observa que, em época de fim de ano, com as aglomerações em lojas e festas, os criminosos veem a oportunidade de praticarem, sobretudo, o furto. "Alertamos para que as pessoas fiquem atentas em relação aos seus objetos. O foco principal dos autores, em casos de furtos, é o celular, então é importante prestar atenção nisso", indicou, completando que o ideal é antecipar as compras para evitar o grande fluxo nos centros comerciais conforme os feriados se aproximam.

Em alerta

O aposentado Dorivaldo Carvalho da Cunha, 61 anos, disse ao Correio que, em época de fim de ano, fica mais receoso. Ele coloca a bolsa sempre na parte da frente do corpo e caminha observando ao redor para evitar furtos e assaltos. "Infelizmente tem mais perigo no fim do ano porque há muito movimento de festas e aquelas pessoas que não têm dinheiro procuram assaltar para adquirir recursos e passar o fim de ano", sugestionou.

Luís Carlos Monteiro diz que comerciantes vivem ligados (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Os comerciantes também são alvos da criminalidade. Luis Carlos Borges Monteiro, 37 anos, trabalha há três anos como vendedor em uma livraria. Contou, agradecendo a Deus, que o comércio em que trabalha nunca foi roubado, mas confidenciou que as lojas ao lado já foram invadidas várias vezes. "Para nos proteger nesta época, estamos em contato com o pessoal do condomínio (onde a loja fica localizada) e eles afirmaram que reforçaram o policiamento."

Marco Antônio Vieira, 70, é técnico em uma loja de óculos há 30 anos. Ele trabalha no Setor Comercial Sul (SCS) e elogiou o policiamento na região. Está com boas expectativas e sente-se seguro para lidar com o movimento de fim de ano. "Antigamente, realmente acontecia muita coisa por aqui, mas, agora, as coisas melhoraram bastante", declarou.

Comércio atento

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destacou que o comércio está sempre em diálogo com as forças de segurança e estão animados com a notícia de reforço na segurança nos centros comerciais. "No fim do ano, o movimento realmente aumenta. A gente alerta os empresários para que reforcem suas seguranças ao máximo e adquiram sistema de monitoramento, para que caso aconteça uma situação de furto ou assalto tenha a gravação que contribua com o trabalho de investigação da polícia. Hoje em dia, a tecnologia permite a instalação desses sistemas de forma mais facilitada", apontou.

Para Sebastião Abritta, presidente do Sindvarejista-DF, para que as expectativas de boas vendas sejam alcançadas ao longo do mês, o apoio da segurança pública é essencial. "É de suma importância para que o comércio atinja suas expectativas de venda e para que o consumidor vá às compras com tranquilidade. Há duas situações que precisam estar alinhadas para que o cliente vá às compras nas lojas de rua, a segurança pública e as vagas de estacionamento", sinalizou.

Alisandra passa pela Rodoviária do Plano Piloto todos os dias e redobrou a atenção neste mês (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Campo minado

A rotina diária pegando ônibus lotado aumenta os riscos para Alisandra Rodrigues. Ela contou à reportagem que, na Rodoviária do Plano Piloto, já foi seguida por possíveis assaltantes, mas conseguiu escapar a tempo. “Já perdi dois celulares em assaltos. Uma vez, dentro do ônibus, levaram minha carteira. No momento eu não percebi, porque a pessoa estava atrás e abriu minha bolsa. Só notei quando estava no trabalho. Agora, eu não fico dando bobeira, não atendo mais celular na rua e não ando com carteira, apenas documento pessoal”, reclamou.

Com a aproximação das festas de fim de ano, Alisandra decidiu redobrar a atenção em seu trajeto cotidiano. Ela comentou que o movimento de pessoas no centro da cidade, especialmente na rodoviária, é maior durante essa época, o que eleva as chances de ladrões passarem despercebidos.

Rita Célia se queixa dos assaltos no Itapoã, onde mora (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Vítima de um assalto uma vez, a professora Rita Célia, 51, moradora do Itapoã, toma todo cuidado para que não seja alvo novamente. Ela contou que, na região em que mora, os registros do crime aumentam no fim do ano. "É perigoso quando a gente chega mais tarde para descer na parada e ir para casa. Sempre procuro descer quando tem outras pessoas", relatou. "Passo todo dia na Rodoviária do Plano Piloto e é como um campo minado. Tem que ter muito cuidado. Teve uma vez que eu estava na fila do ônibus e tiraram o celular da minha bolsa e eu nem percebi. Fiz boletim de ocorrência, mas não conseguiram recuperar", reclamou.

Como se proteger de crimes físicos e virtuais

Crimes físicos:

» Fique atento com os seus objetos, o foco dos criminosos geralmente é o celular

» Antecipe suas compras. Evite frequentar lojas e comércios em horários de aglomeração

Crimes virtuais:

» Evite comprar em sites desconhecidos

» Não faça compras on-line utilizando rede pública e compartilhadas de internet de internet, seus dados podem ser vazados.

» Tenha muita atenção ao usar o cartão de crédito em compras internacionais. Sites internacionais e desconhecidos podem não ser seguros, contribuindo para que os criminosos consigo capturar dados

» O principal é ter atenção e muito cuidado. Nesta época do ano os criminosos costumam estar atento para conseguir o 'lucro' deles", alertou.

Fonte: Delegado Lúcio Valente