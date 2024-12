PT-DF posiciona-se contra proposta de corte do Fundo Constitucional

Apesar de defender a manutenção do cálculo do FCDF, a nota do partido afirmou que "há um uso equivocado" do recurso - (crédito: Divulgação/PT-DF)

Na contramão da proposta do governo federal, o Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal (PT-DF) posicionou-se contra a alteração no critério de reajuste do Fundo Constitucional (FCDF), por meio de uma nota publicada nessa quarta-feira (4/12).

O texto, que é assinado pela Comissão Executiva Regional do partido, ressaltou que o FCDF entrou em vigor em 2003 e que, nesses 21 anos de existência, recebeu recursos regularmente, transferidos por 16 anos de governos petistas.

O PT-DF reafirmou a necessidade de manutenção da atual forma de correção do Fundo Constitucional e disse que vai dialogar com o governo federal para mostrar que “há outras possibilidades de ajustes que não causem prejuízos aos repasses feitos por este Fundo”.

Equívoco

Apesar de defender a manutenção do cálculo do Fundo Constitucional, a nota do PT-DF afirmou que “há um uso equivocado” do recurso, por parte do governo local, ao “subsidiar o fracassado Iges e não as políticas de saúde da atenção primária".

“Ao mesmo tempo, Ibaneis e Celina financiam policiais nas escolas, ao invés de dar melhores condições aos nossos professores e professoras. Assim, defendemos a continuidade da correção do FCDF pela Receita Corrente Líquida, até para não gerar um agravamento na crise na saúde, educação e segurança provocada por Ibaneis/Celina”, apontou.

O texto também classificou como “grosseiras e agressivas” as últimas falas de Ibaneis Rocha (MDB) sobre o presidente Lula. “Tais comportamentos se somam à conivência do governador com o ato golpista de 8 de janeiro de 2023. De um governador da capital do país, esperam-se atitudes conciliadoras e diálogo, exatamente o que falta ao atual governador do DF”, avaliou o PT-DF.



Procurado, o governador Ibaneis Rocha não quis se manifestar sobre a nota do PT-DF.