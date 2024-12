Dona de carro destruído por árvore no Sudoeste cria vaquinha e pede ajuda

Dona do carro que foi atingido por uma árvore na quadra 6 do Sudoeste na última terça-feira (3/12), Elizabete Possidônio lançou, em uma plataforma on-line, uma "vaquinha" para comprar um veículo. Em entrevista ao Correio, ela conta que o carro dela, um Gol prata, "deu perda total". O acidente, que atingiu quatro carros e uma moto, ocorreu devido a fortes chuvas no Distrito Federal. “Infelizmente perdi meu carro para um desastre da natureza”, escreveu Elizabete no texto da vaquinha, no valor de R$ 17 mil, para "reconstruir um sonho". "Não era apenas um bem material, tem muita história, eu batalhei bastante. Comecei com um Palio 98, e sempre achei lindo o Gol G5, era um sonho que eu consegui com muito esforço", contou ao Correio. Leia também: Chuva e trovoadas marcam início de dezembro em Brasília Leia também: Chuvas intensas deixam transtornos e prejuízos pelo DF; veja previsão Elizabete mora em Sobradinho II e trabalha no Sudoeste. Desde a destruição do carro, passou a ter que acordar 4h da manhã para enfrentar o transporte público. Além do prejuízo com a destruição do carro, ela ficou com uma dívida de R$ 2780, já que havia acabado de realizar uma manutenção no veículo dias antes do acidente.

O dia da tragédia Elizabete conta que costuma almoçar dentro do carro, mas que, excepcionalmente naquela terça-feira, quando o veículo foi atingido, não conseguiu seguir a rotina. “Teve um atraso nas coisas que eu estava fazendo, no sistema que uso, estava falando com o técnico no momento, quando a recepcionista ligou (para avisar sobre a queda). Foi Deus.”

No Instagram, ela compartilhou um vídeo do veículo após o acidente. “Sim, foi o meu carro”, escreveu. “Aquele que eu amava... a cor... as rodas...o som... pois é... um sonho que eu tanto batalhei... foi destruído... a mãe natureza destruiu... Tô triste, mas tenho minha vida, minha família e meus amigos que tanto me deram força.”

Elizabeth afirma que vai entrar na justiça em busca de uma indenização do GDF, mas que teme a demora do processo. "Pretendo procurar meus direitos. Mas de acordo com um advogado que consultei, demora bastante", contou.