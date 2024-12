Árvore cai e atinge 4 carros e moto no Sudoeste; motorista escapa por minutos

Quatro carros e uma moto foram atingidos por uma árvore que caiu na Quadra 6 do Sudoeste Econômico, em Brasília, por conta das fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na manhã desta terça-feira (3/12). Ninguém ficou ferido.

Cerca de 10 bombeiros atuam no local para a remoção da árvore. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM/DF), o trabalho levará a tarde inteira. Um dos carros atingidos, um gol prata, ficou completamente destruído.

Elizabete Possidônio, 43 anos, é a dona do veículo. Ela contou que costuma almoçar dentro do carro, mas nesta terça não conseguiu seguir o hábito por conta de um atraso no trabalho. "Teve um atraso nas coisas que eu estava fazendo, no sistema que uso, estava falando com o técnico no momento, quando a recepcionista ligou (para avisar sobre a queda). Foi Deus", disse.

Bárbara Silva, 29 anos, também teve prejuízos. Seu carro, um Fiat Mobi Preto, foi comprado há pouco tempo com a ajuda dos familiares. "Você trabalha tanto para tentar conseguir um bem material e de repente é destruído por uma falta de cuidado do Governo do Distrito Federal", lamenta.









De acordo com ela, os moradores e trabalhadores do local já fizeram diversas solicitações ao governo para que a árvore fosse podada, mas não foram atendidos. "Todos os outros condomínios sempre pedem (para podar a árvore). Há sete meses, os moradores falaram que fizeram a solicitação e simplesmente ninguém veio. Sem dúvidas, essa árvore já deveria ter sido cortada há muito tempo, pois nem raiz ela tem", acrescentou.

Manoel Marques também teve seu veículo atingido pela árvore. Ele afirma que não foi a primeira vez que uma tragédia semelhante aconteceu. "Várias árvores já caíram nesse ano. É muito triste. A gente trabalha tanto para conquistar as coisas e por uma falha do governo seu carro acaba danificado assim", lamentou.

Orientação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros do DF orienta que os veículos não sejam estacionados embaixo de árvores densas e sem folhagens. "São árvores mortas. Sempre pedimos que evitem estacionar os veículos, principalmente durante o período chuvoso, embaixo das árvores. Procurem estacionamentos abertos", alerta a Tenente Tahan, do Serviço de Comunicação do CBM-DF.

Tahan também pede que os motoristas evitem aguardar dentro dos carros. "Evita acidentes como esses, que graças a Deus não vitimou ninguém. Houve somente danos materiais", acrescenta.