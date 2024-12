Período chuvoso acende alerta para riscos de quedas de árvores

A queda de uma árvore sobre quatro carros e uma moto na Quadra 6 do Sudoeste Econômico, nesta terça-feira (3/12), reacende o alerta para os riscos durante o período de chuvas intensas no DF. O acidente, que ocorreu pela manhã, não deixou feridos, mas causou danos materiais significativos. Moradores e trabalhadores da região alegam que tinham solicitado a poda da árvore às autoridades, mas não foram atendidos.

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBM/DF), com cerca de 10 profissionais, trabalharam durante toda a tarde na remoção da árvore. Um dos veículos, um Gol prata, foi completamente destruído. A proprietária, Elizabete Possidônio, 43 anos, escapou por pouco de um possível acidente. Ela contou que costuma almoçar dentro do carro, mas, ontem, não seguiu o hábito. "Teve um atraso no sistema que uso, estava falando com o técnico no momento, quando a recepcionista ligou para avisar sobre a queda. Foi Deus", disse.

Outro veículo atingido, um Fiat Mobi preto, foi adquirido recentemente pela professora Bárbara Silva, 29, com a ajuda de sua família. "Você trabalha tanto para tentar conseguir um bem material e, de repente, ele é destruído por falta de cuidado do governo", desabafou.













De acordo com ela, os moradores e trabalhadores do local já fizeram diversas solicitações ao governo para que a árvore fosse podada, mas não foram atendidos. "Há sete meses, os moradores falaram que fizeram a solicitação e, simplesmente, ninguém veio. Sem dúvidas, essa árvore já deveria ter sido cortada há muito tempo, pois nem raiz ela tem", acrescentou.

A Novacap informou ao Correio que realiza intervenções arbóreas diariamente em todo o DF, inclusive, nos fins de semana. No entanto, sobre o ocorrido na manhã de ontem, no Sudoeste, a empresa ressalta a necessidade de fornecimento do número de protocolo para verificar as solicitações feitas pelos moradores. Em relação aos danos materiais sofridos, os proprietários devem requerer via judicial.

De acordo com o órgão, de janeiro a outubro de 2024, foram realizadas quase 90 mil intervenções arbóreas na capital, incluindo mais de 72 mil podas, 11 mil supressões, 4,7 mil remoções de árvores mortas e 601 remoções de árvores caídas.

A população pode solicitar serviços à Novacap por meio das administrações regionais, pelo portal participa.df.gov.br ou pelo telefone 156. Ao receber a demanda, a pasta encaminha aos setores responsáveis para tomar as devidas providências.

Previsão

Nos próximos dias, a previsão é de que o DF siga com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve variar entre 19°C e 27°C, com umidade relativa do ar entre 60% e 95%. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, ontem, alerta amarelo para o perigo de chuvas intensas. Há leve risco de queda e descargas elétricas, portanto, é importante ficar atento.

O Corpo de Bombeiros reforça que, no período chuvoso, os motoristas devem evitar estacionar veículos sob árvores com sinais de fragilidade, como a falta de folhagem. "São árvores mortas. Sempre pedimos que procurem estacionamentos abertos e evitem aguardar dentro dos carros, especialmente em dias de chuva forte e ventania", orienta a tenente Tahan.

Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

Cuidados

- Feche bem portas e janelas, desligue aparelhos elétricos e registro de gás e água;



- Evite estacionar veículos sob árvores ou postes, pois eles podem cair ou atrair raios. Além de evitar permanecer dentro deles;

- Nunca atravesse ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo;

- Auxilie crianças, idosos, animais de estimação e pessoas com dificuldade de locomoção próximas a você;

- Mantenha documentos e itens valiosos em locais protegidos;

- Evite contato com a água de alagamentos, pois podem estar contaminadas e provocar doenças;

- Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso.

Fonte: Defesa Civil do DF