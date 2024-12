8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição é feriado no DF? Confira

No próximo domingo (8/12), será celebrado o dia da Imaculada Conceição, feriado em algumas partes do Brasil, mas não em todo o território nacional. A definição de feriados no país segue uma lógica, em que os municípios e estados possuem autonomia para instituir datas comemorativas conforme a relevância local.

Até o momento, o DF não incluiu a comemoração como feriado em seu calendário sazonal. No Brasil, apenas Maranhão e Amazonas possuem legislações que garantem o dia 8 de dezembro como feriado em todos os seus municípios. Em outras regiões do país, algumas cidades decretaram a data como feriado municipal. Capitais como Salvador, Aracaju, Belo Horizonte e Boa Vista estão entre elas, assim como cidades como Recife, Campinas, Teresina e Bragança Paulista.

Além dessas cidades, há casos em que a data é ponto facultativo, ou seja, fica a critério da empresa ou órgão público decidir se haverá expediente ou não. A definição do ponto facultativo é feita com antecedência e deve ser instituida por meio de decretos publicados no Diário Oficial.

Quem foi Imaculada Conceição

A Nossa Senhora da Imaculada Conceição é uma santa de grande importância em algumas regiões, especialmente no Norte e no Nordeste, o que explica a abrangência do feriado em estados como Amazonas e Maranhão e em cidades como Salvador, Recife e Belém.

O título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição é um dos mais importantes atribuídos à Virgem Maria na fé católica. Ele reflete a crença de que Maria foi concebida sem pecado original e permaneceu pura durante toda a sua vida. Essa definição foi declarada pelo Vaticano em 1854 e reforça a importância de Maria na história religiosa cristã.