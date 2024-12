Policial que atropelou e matou brasiliense em Londres é denunciado pelo MP

O Ministério Público da Coroa (CPS) decidiu denunciar o policial que atropelou e matou o brasiliense Christopher de Carvalho Guedes, de 26 anos, em outubro de 2023. Christopher pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma viatura policial que avançou o sinal vermelho na contramão, em Londres.

O policial, identificado como Ian Brotherton, 32, compareceu à primeira audiência no Tribunal de Magistrados de Westminster, realizada na quarta-feira (4/12), para responder às acusações de causar a morte do jovem por direção perigosa e imprudente, conforme formulado pelos promotores responsáveis pelo caso.

A investigação foi conduzida pelo escritório Independent Office for Police Conduct (IOPC), órgão responsável por apurar a conduta de agentes policiais na Inglaterra. Concluído em maio deste ano, o inquérito sugeriu que Brotherton fosse responsabilizado criminalmente.

Na época do acidente, o Correio mostrou que o IOPC recolheu imagens das câmeras acopladas ao uniforme do policial e à viatura que ele dirigia. O material foi encaminhado ao Ministério Público e serviu como base para a denúncia apresentada contra o agente.

De acordo com a legislação inglesa, o policial foi formalmente denunciado, mas ainda não enfrenta um júri. O processo tramita no Tribunal de Magistrados, que analisará se há evidências suficientes para o caso avançar. Caso seja encaminhado para a Crown Court, tribunal de maior instância e responsável por crimes contra a vida, Brotherton poderá enfrentar um júri popular e responder formalmente pelas acusações apresentadas.

O processo tramita em segredo de Justiça.

O caso

Morador do Gama, Cristopher morreu em 12 de outubro, em Londres, após ser atingido por um carro de polícia que, segundo a família, avançou o sinal vermelho em um semáforo. Ele estava na Inglaterra havia um mês com a esposa Jennyfer Ketlyn, 24, na tentativa de conseguir um emprego.



De acordo com relatos, ele conduzia uma motocicleta quando um veículo da polícia britânica avançou o sinal vermelho na contramão e o atingiu. No momento do acidente, o brasiliense estava com o primo Wandeson Alves, 26 — cada um em uma moto — em direção a uma lanchonete. Apenas Cristopher teve ferimentos, com uma costela fraturada e o pulmão perfurado.

Cristopher era ex-jogador do Paranoá. A trajetória no futebol começou quando ele foi revelado no 50 Leste, time amador da cidade do Gama, se destacou e acabou chamando a atenção de Gleiton Ariani, da empresa BNT. Sob o comando do técnico Léo Roquete, pelo Paranoá, disputou o Campeonato de Juniores de 2016 e foi campeão candango, vencendo o Brasília na decisão.