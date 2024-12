Lixão irregular é limpo na Vila Planalto

Foram retirados 10 caminhões de entulho do local - (crédito: Foto: Divulgação/Admistração do Plano Piloto)

Uma ação realizada, nesta sexta-feira (6/12), pela Administração do Plano Piloto em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), esvaziou um terreno, com tamanho aproximado de um campo de futebol, que era usado como lixão ao ar livre na Vila Planalto.



Na operação, foram retirados mais de 10 caminhões de lixo e entulho. Entre os itens recolhidos estavam entulhos de obras, pneus velhos, lixo doméstico e animais mortos. Para o administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, a ação é importante para alertar a população sobre o impacto ambiental causado. “Nossa proposta também é despertar na população o interesse em cuidar dos ambientes em comum, além de trabalhar a consciência de que todos somos responsáveis por cuidar do espaço em que vivemos”, completa.



Entre as principais reclamações dos moradores estavam mau cheiro, muita sujeira e animais como ratos e baratas na região. O serralheiro João Batista, morador há mais de 40 anos da região, relata como era a situação antes da limpeza: “Aqui tinha todo tipo de lixo, sofás velhos, colchões, até animal morto”.

Os moradores da região contam com os “papa-entulhos” que servem para realizar o descarte de móveis velhos, restos de podas e até material reciclável. Segundo o diretor-presidente do SLU, Luiz Fellipe Carvalho, existem 23 desses equipamentos no Distrito Federal. “Para saber qual equipamento está mais próximo da sua casa, basta verificar no aplicativo SLU Coleta DF ou no site do SLU. Descartando corretamente, você evita a proliferação de vetores de doenças e deixa a nossa cidade mais limpa e ainda mais bonita”, explicou Olímpio.

Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho