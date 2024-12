FestFlor movimenta a economia e a produção, diz secretário de Agricultura

Rafael Bueno: "As pessoas têm ofertado mais flores e utilizado mais flores para decoração nos ambientes. No entanto, a nossa cadeia produtiva ainda não conseguiu acompanhar esse consumo. Hoje, ainda recebemos algo em torno de 10 carretas de flores por dia no Distrito Federal, vindas especialmente de São Paulo" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O secretário de Agricultura, Rafael Bueno, ressaltou a importância da 9ª edição do FestFlor, que vai até domingo (8/12) na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em entrevista ao programa CB.Agro, uma parceria do Correio com a TV Brasília —, Rafael Bueno explicou como o evento ajuda a movimentar a economia e o setor produtivo da capital federal.

"É um setor que movimenta muito dinheiro. Nós já fomos o primeiro mercado consumidor de flores, tivemos uma redução, mas ainda temos um consumo muito elevado. E nós temos uma característica importante para isso: Brasília é uma cidade-parque”, explicou Rafael Bueno aos jornalistas Roberto Fonseca e Carlos Alexandre de Souza.

O secretário também destacou os diferentes setores do comércio floral do DF. São eles: de palmeiras, flores de corte, flores de vaso, flores para forração e produtores de grama. Com isso, segundo Bueno, o GDF fomenta eventos como o FestFlor, "criando canais rápidos de comercialização, onde o consumidor final terá oportunidade de ter capacitação e treinamento".

Além disso, o secretário da Agricultura comentou que o comércio local passou por momentos complicados durante a pandemia da covid-19, especialmente pela dificuldade do armazenamento e pela baixa procura por existir a “preocupação de que uma flor pudesse estar contaminada”. Porém, com o fim da crise sanitária, houve um aumento da procura e da utilização de flores como presente.

“As pessoas têm ofertado mais flores e utilizado mais flores para decoração nos ambientes. No entanto, a nossa cadeia produtiva ainda não conseguiu acompanhar esse consumo. Hoje, ainda recebemos algo em torno de 10 carretas de flores por dia no Distrito Federal, vindas especialmente de São Paulo. Há uma ampla possibilidade de crescimento desse setor, com oportunidades de geração de renda e emprego. E isso, para nós, é muito importante”, completou.

* Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza