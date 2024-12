Na tarde desta sexta-feira (6/12), um acidente na DF-150, próximo à Fercal, após a subida do Condomínio Fibral, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A batida foi entre um caminhão Scania 124 e um carro, sem vítimas, apenas danos materiais. A área foi isolada para garantir a segurança dos socorristas e a fluidez no trânsito, que está parcialmente interditado.