Porsche colide com outro veículo na noite dessa sexta-feira (6)

Na noite dessa sexta-feira (6/12), um Porsche e um Fiat Toro colidiram frontalmente na Superquadra Sul SQS 406, na entrada da quadra 206. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a via precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência.



Segundo o CBMDF, ao chegar ao local, o condutor do Porsche, um homem de 30 anos, já se encontrava fora do veículo e, sem ferimentos, não precisou ser transportado para nenhuma unidade hospitalar. A motorista do Fiat Toro, de 39 anos, foi avaliada pelos socorristas e queixava-se de dores no braço esquerdo. Consciente e orientada, ela foi levada ao hospital Santa Luzia.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência.



Condutora da Fiat Toro queixava-se de dores no braço esquerdo (foto: Divulgação/ CBMDF)

Leia também: Policial que atropelou e matou brasiliense em Londres é denunciado pelo MP

Mais acidentes



Próximo ao condomínio Solar de Brasília, sentido Ponte Juscelino Kubitschek, dois veículos também se colidiram na noite dessa sexta-feira (6/12). Os envolvidos foram atendidos e avaliados pelos socorristas do CBMDF. Apesar da violência do impacto, nenhum dos condutores ficou ferido, e não houve a necessidade de transporte para unidade hospitalar. Duas faixas da via foram interditadas para atendimento e a PMDF foi acionada para o local.



Próximo ao condomínio Solar de Brasília, sentido Ponte Juscelino Kubitschek, dois veículos também se colidiram na noite desta sexta-feira (6/12) (foto: Divulgação/ CBMDF)